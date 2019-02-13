Mitsubishi рассказала о характеристиках обновлённого L200

Пикап получил усовершенствованную тормозную систему, а внутри стал гораздо комфортнее.

Японский автоконцерн Mitsubishi представил характеристики обновлённого пикапа L200, производство которого для России стартовало на заводе компании в Таиланде. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Главные изменения коснулись дизайна машины, который выполнен в стиле "Скала": изменились линии капота и фонарей.

Кроме того, изменилась и тормозная система пикапа. Также все версии L200 получат 18-дюймовые легкосплавные диски. Внутри пикап стал гораздо комфортнее, нежели в предыдущее поколение.

Зато под капотом изменений не предвидится. Все комплектации оснастят дизельным мотором 2,4 литра, который будет работать с обновлённой автоматической коробкой передач. Не изменится и принцип работы полноприводной трансмиссии Super Select 4WD.