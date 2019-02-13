Компании-должники за три месяца вернули в Фонд кино 380 млн рублей

По словам министра культуры, задолженность была погашена компаниями "по-хорошему".

Более 20 компаний вернули долги Фонду кино. Как заявил главы Минкультуры Владимир Мединский, общая сумма составила 380 миллионов рублей.

Руководитель ведомства отметил, что практически все компании погасили долги "по-хорошему", без публикации списков и предания этого общественности.

— Почти все, даже не самые богатые и крупные продюсеры, — сказал министр.

По словам Мединского, если остальные должники не вернут средства добровольно, Минкультуры будет обращаться в соответствующие органы контроля.