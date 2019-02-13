Оскорбил Эрдогана. Турецкий суд приговорил 75-летнего мужчину к чтению книг

В числе произведений, которые ему необходимо будет прочитать, есть биография действующего турецкого президента.

Суд Стамбула приговорил 75-летнего Али Шахина к чтению 24 книг за оскорбление президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Как говорится в издании, Шахин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Эрдогана в одной из кофеен Стамбула. По словам обвиняемого, он стал жертвой клеветы.

Теперь Шахину предстоит прочитать 24 книги, среди которых — биография Эрдогана, книги о попытках переворота в Турции летом 2016 года, сборник речей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Аттатюрка и иная историческая и религиозная литература.