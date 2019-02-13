С россиянина, напавшего на женщину в Осло, снимут обвинения в терроризме

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С россиянина, напавшего на женщину в Осло, снимут обвинения в терроризме

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Фото: © Piexel

Теперь дело будет рассматриваться по статье о попытке убийства, а ранее гражданин РФ был признан невменяемым.

С россиянина, напавшего с ножом на женщину в супермаркете в Осло, снимут обвинения в терроризме. Об этом сообщает телекомпания NRK со ссылкой на его адвоката Уле Лунда.

— Я узнал о том, что обвинения в терроризме будут сняты в ходе следующего судебного заседания, которое состоится в пятницу, — заявил защитник.

По его словам, теперь дело будет рассматриваться по статье о попытке убийства. В полиции данную информацию телекомпании подтвердили.

Кроме того, ранее обвиняемый был признан невменяемым, а его состояние оценивается как близкое к психозу.

Напомним, 18 января в Осло был задержан 20-летний гражданин России, который напал с ножом на женщину в одном из супермаркетов города.

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