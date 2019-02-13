В Великобритании погибла вторая за неделю тигрица

В британском сафари-парке "Лонглит" погибла амурская тигрица после драки с двумя другими тиграми. Это уже второй случай смерти животных в зоопарках за последнюю неделю. Об этом сообщает газета The Times.

— C глубокой скорбью сообщаем о смерти одной из наших амурских тигриц — Шури, которая погибла после драки с двумя другими тиграми, — говорится в сообщении, распространённом администрацией парка "Лонглит" в графстве Уилтшир.

13-летняя Шури через открытую дверь попала в соседний вольер, где подралась с двумя другими тиграми. Начато внутреннее расследование по факту произошедшего.

За несколько дней до этого, 8 февраля, в Лондонском зоопарке суматранская тигрица Мелати погибла во время попытки свести её с тигром по имени Асим — после предварительного знакомства самец начал проявлять агрессию и напал на самку.