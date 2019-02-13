В Калининграде отменили концерт Элджея

Отмена связана с большим давлением со стороны госучреждений и некоммерческих гражданских организаций.

В Калининграде отменили запланированный на 16 февраля концерт Алексея Узенюка, известного как рэпер Элджей. Об этом сообщают организаторы выступления на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

— Для Элджея Калининград — это город, который входит в его личный топ российских городов по фанатской энергетике и атмосфере во время концерта, — сказано в сообщении.

По словам организаторов, отмена связана с большим давлением со стороны ряда госучреждений и некоторых некоммерческих гражданских организаций.

Как ранее писал Лайф, концерт рэпера Элджея отменили в Якутске в ноябре 2018 года. В декабре ему запретили въезд на Украину.