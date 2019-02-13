IBU заблокировал спонсорское соглашение СБР на 100 млн рублей

Европейские чиновники сочли вероятного партнёра российской стороны букмекерской конторой.

Международный союз биатлонистов (IBU) заблокировал спонсорское соглашение Союза биатлонистов России (СБР) с одним из интернет-СМИ на сумму 100 млн рублей, заключённое на три года. Об этом РИА "Новости" рассказал первый вице-президент по работе с региональными организациями, член правления СБР Алексей Нуждов.

Сообщается, что в распоряжении агентства оказалось письмо президента СБР Владимира Драчёва главе IBU Олле Далину, в котором утверждалось, что европейские чиновники сочли вероятного партнёра российской стороны букмекерской конторой.

Нуждов подтвердил факт того, что сделка действительно заключалась, а также обозначил приблизительную сумму — 100 миллионов рублей.

По его словам, в документе не было чего-либо противоречащего уставу IBU, а российскую сторону удивляло молчание Международного союза, которое продолжалось из недели в неделю.