В РПЦ оценили нынешний уровень православно-католических отношений

В российском духовенстве заявили, что организовать новую встречу со служителями Ватикана не должно составить проблемы.

Уровень православно-католических отношений на сегодняшний день выше, чем был в 2016 году, когда прошла встреча патриарха Кирилла и папы римского. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в беседе с РИА "Новости".

— Я удовлетворён тем, как реализуется декларация, она заложила основы для сотрудничества между Русской православной церковью и Римско-католической церковью на многие годы или даже десятилетия вперёд, — сказал Иларион.

По его словам, недавно была отмечена третья годовщина состоявшейся встречи с папой римским. В настоящее время переговоры о повторной встрече не ведутся, но в какой-то момент она обязательно состоится.