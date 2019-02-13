Умер генконструктор предприятия — изготовителя систем управления "Ярса"

На 66-м году жизни скончался генеральный конструктор Научно-производственного центра автоматики и приборостроения Сергей Казаков. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что смерть наступила 12 февраля после продолжительной болезни.
На должность генерального конструктора компании, которая занимается разработкой системы управления для космических ракет и разгонных блоков баллистических ракет, таких как "Ярс", "Тополь-М" и других, Казаков был назначен в 2012 году.
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