Умер генконструктор предприятия — изготовителя систем управления "Ярса"

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Умер генконструктор предприятия — изготовителя систем управления "Ярса"

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Фото: © roscosmos

На 66-м году жизни скончался генеральный конструктор Научно-производственного центра автоматики и приборостроения Сергей Казаков. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что смерть наступила 12 февраля после продолжительной болезни.

На должность генерального конструктора компании, которая занимается разработкой системы управления для космических ракет и разгонных блоков баллистических ракет, таких как "Ярс", "Тополь-М" и других, Казаков был назначен в 2012 году.

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