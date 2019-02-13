Число погибших в результате взрыва в Иране возросло до 41

В результате взрыва смертника на юго-востоке Ирана погиб 41 человек, в том числе военные и мирные жители. Об этом сообщает агентство Fars в "Твиттере".

— Число жертв возросло до 41, включая членов КСИР и мирных жителей, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что в результате атаки террориста-смертника на юго-востоке Ирана погибло более 20 человек. В числе жертв есть представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).