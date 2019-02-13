Мама-купидон показывала студенткам фото сына и просила пойти с ним на свидание

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Мама-купидон показывала студенткам фото сына и просила пойти с ним на свидание

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Женщина была так настойчива, что ею заинтересовались правоохранительные органы. Полицейские хотят призвать "маму-сваху" прекратить эту "деятельность".

Жительница Мэриленда накануне Дня всех влюблённых ходила по Towson University с фотографией своего сына. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, она начала охоту на симпатичных студенток и просила их сходить с её сыном на свидание и "дать ему шанс". Женщина была так настойчива, что на неё обратили внимание полицейские.

Полиция начала розыск "мамы-свахи", но исключительно, чтобы провести с ней беседу и призвать прекратить эту "деятельность".

Результаты "охоты" пока неизвестны.

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