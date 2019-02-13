Даже не почувствовал. Пьяный мужчина упал под поезд и выжил — видео

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Даже не почувствовал. Пьяный мужчина упал под поезд и выжил — видео

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Свидетели произошедшего уверены, что незадачливый пассажир был настолько пьян, что "пребывал в своём мире".

В индийском городе Нандура (штат Махараштра) мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал прямо перед грузовым поездом, но выжил, не отдавая себе отчёта в произошедшем. Об этом сообщает Daily Mail.

Как уточнили очевидцы, мужчина собирался перейти с одной платформы на другую. При этом он был настолько пьян, что упал по пути на рельсы и даже не шелохнулся. Есть основания полагать, что именно это и спасло его жизнь.

После того как состав проехал, пассажиры спустились вниз, убедились, что мужчина жив, подняли его на платформу и передали администрации.

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