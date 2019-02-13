В ГИБДД Москвы не исключили отмены ночного приёма документов на регистрацию авто

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В ГИБДД Москвы не исключили отмены ночного приёма документов на регистрацию авто

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

ГИБДД Москвы задумалась об отмене ночного приёма документов на регистрацию авто. Об этом заявил глава столичного ведомства Виктор Коваленко.

— Сейчас понимаем, что, наверное, в этом нет уже необходимости, потому что нагрузка ночью где-то 14% от того, что мы нарабатывали раньше, — приводит его слова "Российская газета".

При этом Коваленко добавил, что этот вопрос нужно хорошо проработать, поскольку отмена ночной регистрации может затронуть интересы ряда категорий владельцев транспортных средств.

К примеру, по его словам, речь идёт о водителях грузовиков, которым днём запрещено въезжать в пределы МКАД. Для въезда им нужен пропуск, а он выдаётся только на зарегистрированное транспортное средство.

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