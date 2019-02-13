МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла в России

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МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла в России

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Флаг Молдавии. Фото: ©Flickr/Aurelian Săndulescu

МИД Молдавии просит правительство отозвать Андрея Негуцу с должности посла в РФ, сообщает телеканал Publika TV.

При этом пресс-секретарь министерства Александр Ройтман не уточнил, с чем связано такое решение.

Негуцу назначили послом Молдавии в РФ весной 2017 года, но уже в декабре отозвали для консультаций. В итоге он вернулся к работе в марте прошлого года.

Лайф писал, что ранее молдавский МИД вручил ноту протеста послу РФ в республике Олегу Васнецову. Как отметил Ройтман, Москва якобы отказывается сообщать официальным лицам Молдавии нахождение пилотов, спасённых из афганского плена и проходящих лечение в России.

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