Влюблённые россияне стали реже путешествовать из-за роста цен на авиабилеты

По данным экспертов, в этом году россияне перед 14 февраля больше интересовались "домашними" направлениями.

Подорожавшие цены на авиабилеты в преддверии 14 февраля привели к падению бронирований на 5 процентов в сравнении с тем же периодом в прошлом году. Об этом сообщил сервис поиска билетов Aviasales.

По данным сотрудников компании, из-за роста цен в основном влюблённые россияне путешествуют "домашними" рейсами.

У специалистов есть основания полагать, что ситуация с бронированием во многом связана с тем, что средний чек по России увеличился на 20%, а за границу — на 12% в сравнении с 2018 годом.

— Влюблённые решили отложить романтические путешествия до лучших времён, а те, кто всё-таки купил билеты, летают в основном по России, — цитирует экспертов РИА "Новости".

По предварительным данным, в числе популярных направлений выделяются Сочи, Краснодар и Минеральные Воды.

Путешественники, планирующие выбраться за рубеж, больше всего интересуются Стамбулом, Тбилиси, Миланом и Берлином.

Отмечается, что в 2018 году в тот же период россияне чаще летали в Пхукет, Тель-Авив, Дубай и Ларнаку.