В США оценили переговоры с Россией по ситуации в Венесуэле

Консультации с Россией по поводу текущего кризиса в Венесуэле проводятся, однако пока они ни к каким результатам не привели. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в ходе выступления в Палате представителей американского конгресса.

— Проводились консультации с Россией, и я уверен, что их будет больше, но я не могу сказать, что они на сегодняшний день принесли какую-либо пользу,— цитирует дипломата ТАСС.

По его мнению, влияние России на Венесуэлу сведётся к минимуму после того, как власть перейдёт в руки "свободно избранного демократического правительства".

Кроме того, Абрамс выразил уверенность в том, что после снятия санкций власти Венесуэлы не станут обращаться к России относительно сотрудничества с банками и "Роснефтью".

— Россия при текущем положении дел, я полагаю, не будет больше вкладывать средства в Венесуэлу, потому что она беспокоится о том, сможет ли вернуть уже вложенные деньги,— отметил он.

Напомним, ранее в США предложили освободить от долгов перед Россией венесуэльскую оппозицию.