Скончался экс-футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Хмельницкий

На 76-м году жизни умер экс-футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Виталий Хмельницкий. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

За киевлян Хмельницкий выступал с 1965 по 1972 год. В составе "Динамо" он четыре раза выигрывал союзное первенство и дважды становился обладателем Кубка страны. Также в активе Хмельницкого 20 матчей за сборную СССР, в которых он забил семь мячей.

После завершения карьеры он работал тренером в динамовской школе. В числе известных воспитанников Хмельницкого — Илья Цымбаларь, Сергей Заец и Юрий Дмитрулин.