В Посольстве РФ ответили на призыв Великобритании к введению новых санкций

Отмечается, что дипломатов ничуть не удивил подобный жест британского правительства.

Призывы к новым санкциям со стороны властей Соединённого Королевства — всего лишь попытка страны максимально осложнить отношения между Москвой и Брюсселем на фоне выхода Лондона из ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь Посольства РФ в Соединённом Королевстве.

— Великобритания, находясь на пороге выхода из Евросоюза, в очередной раз пытается не просто беспочвенно раскрутить санкционную спираль в отношении России, но и вовлечь в свои планы другие европейские государства, дабы максимально осложнить нормализацию российско-есовских отношений после Брексита, — отметили в заявлении главы пресс-службы дипмиссии.

По словам представителя посольства, дипломатов ничуть не удивил жест британского правительства.

— Подобные призывы чётко вписываются в антироссийскую линию нынешнего консервативного правительства, предпочитающего нормальному, цивилизованному общению с нашей страной разговор исключительно языком ультиматумов и санкций, — подчеркнули в пресс-релизе.

Кроме того, секретарь пресс-службы напомнил своим зарубежным коллегам, что провокация в Керченском проливе была инициирована Киевом и украинские моряки "сознательно и демонстративно" нарушили российские границы, проигнорировав "существующую многие десятилетия процедуру прохода через пролив".

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. По тревоге были мобилизованы корабли Погранслужбы ФСБ России, задержавшие нарушителей, среди которых оказалось два сотрудника СБУ.