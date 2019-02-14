В РФ призвали ОБСЕ добиться от Киева выполнения обязательств по обмену пленными

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В РФ призвали ОБСЕ добиться от Киева выполнения обязательств по обмену пленными

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Фото: © Flickr/deepstereo

РФ призвала ОБСЕ потребовать от Украины выполнить свои обязательства по обмену пленными в Донбассе. Об этом сообщил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины Борис Грызлов.

— Российская делегация призвала ОБСЕ настойчивее требовать от Киева выполнения ранее принятых обязательств по освобождению удерживаемых лиц и обмену по формуле "всех установленных на всех установленных", — цитирует Грызлова ТАСС.

Политик отметил, что нарушение Украиной своих обязательств "препятствует урегулированию ситуации".

Он также добавил, что Киев отказывается идти на контакт с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

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