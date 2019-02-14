Конгресс США выступил против ввода войск на территорию Венесуэлы

Председатель международного комитета палаты представителей Элиот Энгел заявил, что Конгресс США не рассматривает вариант военного вмешательства на территории Венесуэлы в качестве одной из возможных мер урегулирования существующего кризиса. Об этом сообщает Reuters.

— Хочу подчеркнуть для присутствующих и тех, кто нас смотрит: военная интервенция США не является вариантом (в данной ситуации. — Прим. Лайфа), — сказал Энгел.

При этом он отметил, что его беспокоят "воинственные заявления президента, рассматривающего военное вмешательство в качестве одной из возможных опций".

Как ранее сообщал Лайф, ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Белый дом готов пойти на любые меры, призвав Мадуро не испытывать решимость Вашингтона.