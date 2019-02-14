Совфед осудил НАТО за попытку возложить на Россию ответственность за крах ДРСМД

Североатлантический альянс умышленно выставляет невыполнимые требования, планируя в дальнейшем возложить на Россию всю ответственность за прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

— НАТО ведёт спланированную заранее игру. Надо возложить на Россию ответственность за крах договора по ДРСМД, понимая заведомо, что выполнить их так называемые условия невозможно, — цитирует политика РИА "Новости".

По мнению Морозова, шансов на то, что договор удастся сохранить, "практически нет".

Как сообщал Лайф, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной задачей альянса является сохранение отношений с Россией.