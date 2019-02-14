Обвинили в пропаганде. На украинской границе задержали епископа УПЦ Гедеона

Представители Государственной пограничной службы Украины задержали в аэропорту Борисполь наместника Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви Гедеона, обвинив его в "антиукраинской пропаганде". Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.

— В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у данного лица есть гражданство нескольких стран, — отметил он на своей странице в "Фейсбуке".

По словам Слободяна, сотрудники погранслужбы в ходе беседы выяснили, что священнослужитель якобы "занимается антиукраинской пропагандой".

Отмечается, что в настоящий момент с епископом работают сотрудники правоохранительных органов, которые по результатам беседы примут решение о дальнейших действиях.

Как уточнили в Центре информации УПЦ, Гедеона перехватили по возвращении из США, куда он ездил для того, чтобы провести встречу с конгрессменами правительства и доложить о ситуациях, связанных с нарушением прав верующих на Украине.

Как сообщал Лайф, ранее представители "новой" Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили потасовку возле Свято-Преображенского храма в Тернопольской области и избили его настоятеля.