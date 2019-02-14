В Би-би-си подтвердили, что съёмка химатаки в Сирии была инсценировкой

Продюсер британской компании Би-би-си Риам Далати подтвердил, что снятая в апреле 2018 года химическая атака на сирийский город Дума была инсценировкой.

— После почти шести месяцев расследования я без сомнения могу подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной. В больнице никто не погиб, — написал Далати в "Твиттере".

Напомним, сообщения о химической атаке на Думу поступили в начале апреля 2018 года. Их распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Через неделю США, Великобритания и Франция нанесли массированный удар по Сирии без санкций Совбеза ООН, выпустив по правительственным и военным объектам более ста ракет.