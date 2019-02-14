У берегов Курил произошло три землетрясения магнитудой 5,0

Три землетрясения зафиксировали у побережья Курильских островов. Об этом сообщили в сахалинском филиале геофизической службы Академии наук.
— Первое произошло в 20:25 (12:25), последующие подземные толчки произошли в 21:02 (13:02) и 22:43 (14:43), — цитирует начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семёнову РИА "Новости".
По её словам, эпицентры землетрясений находились в нескольких километрах от необитаемых островов Уруп и Симушир.
Отмечается, что в населённой части региона сейсмособытия не ощущались.
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