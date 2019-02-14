"Незаконное обогащение". На Тимошенко пожаловались в Генпрокуратуру

Украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" потребовала от генпрокурора страны Юрия Луценко возбудить уголовное дело по факту возможного незаконного обогащения кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Как указывается на сайте организации, она уже подавала подобные заявления в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины в конце 2018 года.

В качестве доказательств были представлены копии документов, "свидетельствующих о скрытых расходах Тимошенко на услуги американских лоббистов". Впрочем, дело на политика правоохранители так и не возбудили.