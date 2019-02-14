Четыре человека ранены во время драки футбольных фанатов в Риме

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Четыре человека ранены во время драки футбольных фанатов в Риме

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Фото: © Twitter/Michele Galvani

В Риме в драке между футбольными болельщиками четыре человека получили ножевые ранения, пишет издание il Messaggero.

Отмечается, что поножовщину устроили фанаты итальянского "Лацио" и испанской "Севильи" — эти клубы являются соперниками в Лиге Европы.

По словам местной полиции, в роли зачинщиков драки, в которой принимало участие порядка 40 человек, выступили поклонники "Лацио".

Что касается пострадавших, ими оказались двое испанцев, американец и англичанин. Все они были госпитализированы.

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