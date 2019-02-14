Украина направит в Азовское море два десантных катера

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Украина направит в Азовское море два десантных катера

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Фото: © Википедия

Начальник главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Вячеслав Демьяненко заявил о намерении Киева направить в 2019 году в Азовское море два десантных катера "Кентавр". Об этом сообщает "Укринформ".

Он отметил, что "Кентавры" направят в Азовское море с целью охраны и патрулирования.

Кроме того, по словам Демьяненко, в ВСУ "продолжается разработка технического проекта катера типа "Лань", оснащённого ракетным комплексом "Нептун".

Ранее Лайф писал о планах Украины и США провести учения в Чёрном море. Также сообщалось, что украинские пограничники возвели наблюдательные башни на побережье Азовского моря.

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