В NASA признали утерю марсохода Opportunity

Представитель NASA Томас Зурбухен признал официальное завершение миссии марсохода Opportunity, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Opportunity совершил посадку на Красную планету в 2004 году. Отмечалось, что изначально он был рассчитан на 90 дней работы.

Ранее Лайф писал, что летом 2018 года Opportunity перестал выходить на связь из-за сильной песчаной бури. Специалисты NASA совершили порядка 1000 попыток связаться с ровером, но в итоге так и не получили радиосигнала.