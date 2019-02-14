Росавтодор пообещал покрыть российские дороги "суперасфальтом"

Отмечается, что благодаря новой технологии капитальный ремонт дорожных покрытий будет проводиться раз в 24 года.

В России планируют начать применять новую технологию дорожного покрытия — "Суперасфальт". Об этом сообщило Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

Эксперты утверждают, что благодаря новой технологии удастся увеличить срок службы дорожных покрытий до 12 лет вместо четырёх-пяти, а капитальный ремонт будет проводиться раз в 24 года.

— Экономия будет достигаться за счёт повторного использования материалов и снижения трат на логистику, — цитируют сотрудников Росавтодора "Известия".

В течение двух следующих лет с помощью новой технологии планируют покрыть тысячу километров трасс, в том числе и крымскую "Тавриду".