Ведущий "России 1" объяснил, за что выгнал украинскую журналистку с эфира

Ведущий программы "Кто против?" на канале "Россия 1" Сергей Михеев объяснил, почему выгнал с эфира украинскую журналистку Янину Соколовскую.

— В моей программе она больше не появится. Она мне на фиг не нужна. Слова Соколовской об Одессе слились с её хамским поведением в единое целое, что показалось мне неприемлемым, и я её удалил, — сказал Михеев в интервью Федеральному агентству новостей.

Ведущий также добавил, что "готов терпеть точку зрения гостей, но не их хамское поведение".

Напомним, Соколовскую выгнали из студии передачи "Кто против?" 13 февраля. В ходе программы украинская журналистка утверждала, что к поджогу Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибло 48 человек, якобы причастны российские спецслужбы. Кроме того, Соколовская регулярно перебивала и оскорбляла других гостей, присутствующих на передаче.