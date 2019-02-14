Три человека пострадали в массовом ДТП в центре Петербурга — видео

В центре Петербурга произошла массовая авария, в результате которой, по предварительным данным, пострадало три человека.
Как сообщают "Невские новости", участниками ДТП стали автомобили Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Opel Astra и Volvo.
По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель такси на Hyundai, на высокой скорости пытавшийся проехать перекрёсток при запрещающем сигнале светофора.
Что касается пострадавших, все они были госпитализированы. Причём состояние двоих из них медики оценивают как тяжёлое.
ГИБДД устанавливает все обстоятельства аварии.
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