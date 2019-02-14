Три человека пострадали в массовом ДТП в центре Петербурга — видео

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Три человека пострадали в массовом ДТП в центре Петербурга — видео

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Фото: © VK/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В центре Петербурга произошла массовая авария, в результате которой, по предварительным данным, пострадало три человека.

Как сообщают "Невские новости", участниками ДТП стали автомобили Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Opel Astra и Volvo.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a></p>

По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель такси на Hyundai, на высокой скорости пытавшийся проехать перекрёсток при запрещающем сигнале светофора.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a></p>

Что касается пострадавших, все они были госпитализированы. Причём состояние двоих из них медики оценивают как тяжёлое.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства аварии.

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