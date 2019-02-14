"Продолжение традиции". Клинцевич оценил проект санкций в отношении России

Новый законопроект об антироссийских санкциях не связан с нарушением границы России в Керченском проливе. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Это — продолжение давней традиции антироссийской политики США, которую я бы сравнил с вредной привычкой выкуривать трубку перед завтраком, травя всех окружающих, — приводит слова политика РИА "Новости".

Напомним, ранее СМИ сообщили о новом проекте антироссийских санкций, подготовленном группой сенаторов США.

Как писал Лайф, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ в районе Керченского пролива. Мобилизованные по тревоге корабли Погранслужбы ФСБ России задержали нарушителей. В Москве произошедшее назвали провокацией со стороны Украины, в чём позднее сознались и задержанные моряки.