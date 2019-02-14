Мадуро: Трамп должен помогать не Венесуэле, а малоимущим из США

На территории США достаточно нуждающихся американцев, и главе Белого дома Дональду Трампу следовало бы беспокоиться о них, а не о Венесуэле. Об этом заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро в ходе обсуждения развития сельского хозяйства 13 февраля.
— Почему Дональд Трамп не помогает 40 миллионам бедных в США, у которых нет жилья, нет работы, нет образования, нет (Прим. Лайфа.—доступа к) здравоохранению, нет ничего? — приводит слова политика ТАСС.
В качестве альтернативы Мадуро также предложил американскому лидеру обратить внимание на бедствующее население соседней Колумбии.
Кроме того, он выразил уверенность, что Венесуэла не только самостоятельно справится с кризисом, но и сумеет со временем стать экспортёром продукции.
Также Мадуро обратился к национальным экспортёрам и обязал их обеспечить население всеми необходимыми товарами.
— Венесуэла должна производить всё, в чём она нуждается, — подчеркнул он.
Ранее Мадуро заявил, что Запад пытается уничтожить независимость и суверенитет Венесуэлы под предлогом доставки гуманитарной помощи.
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