Мадуро: Трамп должен помогать не Венесуэле, а малоимущим из США

Он заверил, что страна самостоятельно справится с кризисом, а Вашингтону предложил обратить внимание на бедствующее население Колумбии.

На территории США достаточно нуждающихся американцев, и главе Белого дома Дональду Трампу следовало бы беспокоиться о них, а не о Венесуэле. Об этом заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро в ходе обсуждения развития сельского хозяйства 13 февраля.

— Почему Дональд Трамп не помогает 40 миллионам бедных в США, у которых нет жилья, нет работы, нет образования, нет (Прим. Лайфа.—доступа к) здравоохранению, нет ничего? — приводит слова политика ТАСС.

В качестве альтернативы Мадуро также предложил американскому лидеру обратить внимание на бедствующее население соседней Колумбии.

Кроме того, он выразил уверенность, что Венесуэла не только самостоятельно справится с кризисом, но и сумеет со временем стать экспортёром продукции.

Также Мадуро обратился к национальным экспортёрам и обязал их обеспечить население всеми необходимыми товарами.

— Венесуэла должна производить всё, в чём она нуждается, — подчеркнул он.

Ранее Мадуро заявил, что Запад пытается уничтожить независимость и суверенитет Венесуэлы под предлогом доставки гуманитарной помощи.