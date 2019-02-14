Постпред РФ при ЕС рассказал о дальнейшей судьбе "Северного потока — 2"

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов подчеркнул, что "Северный поток — 2" будет достроен вне зависимости от возможного вступления в силу поправок к Газовой директиве ЕС.

— Могут быть разные варианты. Но газопровод построен будет, можете не сомневаться, — цитирует Чижова РИА "Новости".

Как писал ранее Лайф, представители Совета ЕС и Европарламента пришли к соглашению по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.

Согласно проекту, все будущие газопроводы, проведённые не из стран ЕС, в том числе "Северный поток — 2", будут обязаны соблюдать правила Евросоюза.

Также сообщалось, что окончательное рассмотрение всех поправок пройдёт в апреле текущего года.