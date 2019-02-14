На Камчатке объявлена лавинная опасность

Из-за опасности схода лавин со склонов гор и сопок на Камчатке объявили штормовое предупреждение с 00:00 часов 15 февраля. Об этом сообщили в местном противолавинном центре.

— С 00:00 15 февраля по 17 февраля 2019 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно,— передаёт сообщение центра РИА "Новости".

В связи со штормовым предупреждением всем работающим в горах порекомендовали принять меры лавинной безопасности.

Также экстремалов призвали воздержаться от мероприятий в указанный период, сохраняя бдительность на фоне неблагоприятных погодных условий.