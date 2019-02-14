СМИ: Экс-мэр Нью-Йорка выделит более $500 млн на "борьбу с Трампом"

Миллиардер Майкл Блумберг собирается потратить такую сумму на своё участие в президентской гонке в 2020 году или на поддержку кандидата от демократов.

Бывший мэр Нью-Йорка и владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг готов выделить более 500 миллионов долларов в поддержку своей президентской кампании, если примет решение участвовать в выборах в 2020 году.

По данным газеты Politico, озвученная сумма является минимальной. Таким образом, на президентскую гонку может быть потрачено гораздо больше средств.

Также отмечается, что в случае, если Блумберг не будет баллотироваться на пост президента, он всё равно потратит эту сумму на теневую поддержку одного из кандидатов от Демократической партии.

Напомним, выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года. Ожидается, что Трамп будет баллотироваться на второй срок от республиканцев.