Всё охвачено огнём. Крупный пожар произошёл в Ингушетии

Пожар произошёл в строительном магазине рядом с посёлками Новый-Редант и Зязиков-Юрт в Ингушетии. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.

На кадрах видно, как пламя охватывает всё здание, оставляя от него только металлический каркас.

Отмечается, что площадь пожара составила 2150 кв. м. Пламя было ликвидировано в 00:45 мск. В тушении участвовали 36 человек и 11 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал.