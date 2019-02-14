Всё охвачено огнём. Крупный пожар произошёл в Ингушетии

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Всё охвачено огнём. Крупный пожар произошёл в Ингушетии

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Пожар произошёл в строительном магазине рядом с посёлками Новый-Редант и Зязиков-Юрт в Ингушетии. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.

На кадрах видно, как пламя охватывает всё здание, оставляя от него только металлический каркас.

Отмечается, что площадь пожара составила 2150 кв. м. Пламя было ликвидировано в 00:45 мск. В тушении участвовали 36 человек и 11 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал.

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