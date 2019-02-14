Баллотировался в течение 28 лет. Скончался экс-кандидат в президенты США

Он пытался занять кресло главы государства и в 1992 году, несмотря на тюремное заключение.

В США в возрасте 96 лет скончался Линдон Ларуш-младший, который баллотировался на пост президента этой страны в течение 28 лет — он участвовал в каждых выборах с 1976 по 2004 год. Об этом сообщает агентство Associated Press, отмечая, что за свою политическую карьеру Ларуш-младший выдвигался на пост президента и как независимый кандидат, и от разных партий — Лейбористской и Демократической.

Он пытался занять кресло главы государства и в 1992 году, несмотря на тюремное заключение, и проводил избирательную кампанию из камеры. Отмечается, что политик был сторонником различных теорий заговора.