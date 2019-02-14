Глава "Забайкаллесхоза" задержан по подозрению в хищении денег

Речь идёт о полутора миллионах рублей, предназначенных для борьбы с лесными пожарами.

Руководитель и сотрудница одного из автономных бюджетных учреждений Забайкалья задержаны по подозрению в хищении государственных средств. Об этом сообщает краевой главк МВД.

— Установлена причастность директора автономного учреждения и его подчинённой к мошеннической схеме хищения денежных средств, предназначенных для борьбы с лесными пожарами, — уточнили в управлении.

Согласно версии следствия, глава учреждения заключил договор с предпринимателем на ликвидацию лесных пожаров. Из бюджетных средств бизнесмену перечислили за тушение огня в лесу почти 1,5 миллиона рублей. В итоге он услугу не оказал, а деньги пропали. Полицейские провели обыски в учреждении и изъяли документацию и технику, в которой может находиться полезная для следствия информация.

По данным местных СМИ, речь идёт о директоре "Забайкаллесхоза" Андрее Ремезове и об одной из его подчинённых. Оба чиновника находятся в СИЗО.