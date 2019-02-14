Бывший представитель НАТО в России обвинил Москву в "ударе в спину"

Гарри Табах также допустил, что Украину могут принять в Североатлантический альянс в качестве "исключения", несмотря на нерешённый территориальный конфликт.

Экс-представитель НАТО в России, отставной капитан 1-го ранга американских ВМС Гарри Табах обвинил Москву в "ударе в спину" Украины. С таким заявлением он выступил в интервью украинскому изданию "Апостроф", добавив, что воссоединение Крыма с РФ в результате прошедшего референдума якобы противоречит Будапештскому меморандуму.

Табах заявил, что Украина считала Россию братской страной, которая никогда не предаст, в том числе при сдаче ядерного оружия взамен на гарантию США, Европы и РФ сохранить границы украинского государства.

— И вот этот ваш братский народ и братская страна ударили вас в спину ножом! — сказал он.

Несмотря на то что в НАТО запрещено принимать страны, у которых есть незавершённые территориальные конфликты, Табах считает, что для Украины может быть сделано исключение.

— Это исключение нужно будет принять. Думаю, Россия может доиграться, — сказал он.

Напомним, Крым вошёл в состав России в результате проведённого в регионе референдума в марте 2014 года. Тогда более 96% жителей республики и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году лидерами России, Украины, США и Великобритании. Документ закреплял положение Украины как страны, у которой нет ядерного оружия. В Парламенте РФ он ратифицирован не был.

Ранее Лайф писал о том, что президент Украины Пётр Порошенко готов подписать закон о курсе в НАТО и ЕС на следующей неделе.