Эксперты подсчитали, во сколько россиянам обойдётся День всех влюблённых

Аналитики оценили возможные затраты пар на основе недорогих, но распространённых подарков.

Влюблённым в среднем по России празднование Дня святого Валентина обойдётся в 3,3 тысячи рублей, в Москве сумма будет вдвое больше — семь тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на производителя онлайн-касс "Эвотор".

Эксперты подсчитали возможные затраты на основе недорогих, но распространённых подарков — цветов и мужских принадлежностей. Продавцы 14 февраля резко взвинтили цены на цветы из-за традиционно высокого спроса. В столице порадовать вторую половинку букетом будет стоить 1,5 тысячи рублей, по России в среднем придётся заплатить около 790 рублей. Средний чек на шоколад и конфеты составит 260 рублей.

Мужские пена для бритья, гель и дезодорант обойдутся в 330 рублей в Москве и 125 рублей по России. В случае, если влюблённые захотят выбрать друг для друга более дорогие подарки, затраты вырастут.