Картины в Третьяковке оснастили специальными датчиками против краж

Устройства установлены не на все экспонаты, а только на те, "которые в карман можно запихнуть".

В Третьяковской галерее появилась новая система охраны от краж после похищения из музея картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Оборудование представили вице-премьеру Юрию Борисову в военном технополисе "Эра" в Анапе.

— На картину устанавливается датчик, а на охранника и смотрителя надеваются специальные браслеты. Как только кто-то двигает картину, идёт сигнал тревоги и на браслеты, и на центральный пульт, — рассказал директор группы компаний (ГК) "Стрелец" Михаил Левчук, специалисты которого разработали систему.

По его словам, смотритель после получения сигнала на свой браслет может нажать тревожную кнопку. Левчук пояснил, что новые датчики установлены не на все экспонаты, а только на те, "которые в карман можно запихнуть".

Тема защиты музейных экспонатов стала острой после того, как из Третьяковки 27 января прямо на глазах у посетителей была украдена картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи. Подозреваемый в похищении был оперативно задержан, ему уже предъявлено обвинение, сейчас он находится под стражей.