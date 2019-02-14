США могут увеличить воинский контингент в Польше

Уже сейчас в стране размещено около пяти тысяч американских военнослужащих, согласно ротации НАТО.

Вице-президент США Майк Пенс вместе с госсекретарём Майком Помпео возглавили конференцию по вопросам безопасности на Ближнем Востоке, которая прошла в Варшаве. На ней Пенс заявил, что американский воинский контингент в Польше может быть увеличен, передаёт The Washington Post.

— Теперь наши две страны обсуждают параметры расширения военного присутствия США в Польше. Я везу назад президенту Трампу и нашим лидерам в Министерстве обороны ваши твёрдые убеждения на этот счёт, — сказал Пенс.

В тот же день посол США Джорджетт Мосбахер рассказала в интервью Financial Times, что увеличение количества военнослужащих будет "значительным" и будет исчисляться "сотнями".

Ранее Лайф рассказывал, что Майк Пенс и польский премьер Матеуш Моравецкий подписали соглашение, согласно которому США поставят Польше 20 ракетных установок стоимостью 414 миллионов долларов.