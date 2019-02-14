В "Роскачестве" рассказали, как выбрать надёжные презервативы

Эксперты напомнили, что презервативы — один из самых надёжных методов контрацепции и предотвращения ЗППП.

"Роскачество" совместно с профильными экспертами в связи с многочисленными запросами потребителей и Днём святого Валентина дало рекомендации по выбору презервативов, рассказав об их защитных функциях. Они опубликованы в сообщении на сайте организации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, мужские латексные презервативы защищают от ВИЧ и других передающихся половым путём инфекций на 85% и более.

По словам заведующей отделом эпидемиологии и профилактики Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Евгении Жуковой, стопроцентной защиты от инфицирования на сегодняшний день не существует.

По словам Жуковой, покупать презервативы желательно в аптеках. При покупке необходимо проверять дату изготовления и срок годности изделий, а также целостность упаковки. Открывать упаковку с презервативом следует пальцами, а не ногтями или ножницами. На индивидуальной упаковке презерватива не должно быть порезов, следов вскрытий и посторонних "точек". В случае негерметичности упаковки пользоваться таким кондомом не стоит. Жукова отметила, что важно всегда проводить визуальный осмотр изделия.

Презервативы различаются по материалу изготовления, размеру и текстуре. Изделия проходят несколько этапов сертификации — оценивается их внешний вид, герметичность, после чего кондомы проверяют искусственным старением. Презервативы, изготовленные за рубежом, подлежат обязательной регистрации в Росздравнадзоре.

Как отмечается, со временем качество изделий из латекса становится лучше — действует эффект "дозревания" резины.

— Безусловно, важно, чтобы презерватив всегда подходил по размеру. Использование презерватива большего размера, как и несоблюдение правил его применения (они обычно вкладываются в упаковку), может привести к его сползанию во время полового акта, что сведёт на нет все его защитные свойства, — пояснил врач-уролог Степан Красняк.

Эксперты напомнили, что презервативы не следует хранить в солнечных местах — изделиям противопоказаны высокие температуры. Вазелин и кремы на жировой основе также снижают качественные характеристики презервативов.

Ранее Лайф писал о новой разработке британских учёных — самосмазывающихся презервативах. По словам исследователей, их уникальное покрытие позволит получить от секса "абсолютное" удовлетворение.