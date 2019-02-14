"Фейковые новости". Слепаков опроверг сообщения о своей госпитализации

Артист добавил, что у него сегодня запланирована репетиция концерта в Crocus City Hall.

Юморист Семён Слепаков опроверг сообщения СМИ о своей госпитализации. Об этом артист написал на своей странице в "Инстаграме".

— Мои фейковые новости гораздо более скучные, чем у Харламова, — написал Слепаков. — Спасибо всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня всё прекрасно.

Слепаков добавил, что у него сегодня запланирована репетиция концерта в Crocus City Hall. Также артист поздравил подписчиков с Днём влюблённых и пожелал не болеть.