"Фейковые новости". Слепаков опроверг сообщения о своей госпитализации

Юморист Семён Слепаков опроверг сообщения СМИ о своей госпитализации. Об этом артист написал на своей странице в "Инстаграме".
— Мои фейковые новости гораздо более скучные, чем у Харламова, — написал Слепаков. — Спасибо всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня всё прекрасно.
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Мои фейковые новости гораздо более скучные, чем у Харламова. Никакой искры между мной и Батрухой... даже обидно как-то. Спасибо, всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня все прекрасно, еду на репетицию концерта в Крокусе 17 февраля. Всех с днем Влюбленных! Не болейте.
Слепаков добавил, что у него сегодня запланирована репетиция концерта в Crocus City Hall. Также артист поздравил подписчиков с Днём влюблённых и пожелал не болеть.
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