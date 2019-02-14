Внимание на упаковку. Роспотребнадзор объяснил, как выбрать духи

При выборе духов, туалетной воды или одеколона клиент вправе ознакомиться с запахом продукции. Рекомендации по покупке парфюма дал Роспотребнадзор специально ко Дню всех влюблённых.
Эксперты пояснили, что познакомить с ароматом продавец может с помощью бумажных блоттеров, лакмусовых бумажек или образцов-тестеров. Если товар находится в целлофановой упаковке или обёрнут фирменной лентой, то покупатель вправе попросить развернуть её и проверить содержимое.
— При желании покупателя проверку работы аэрозольной упаковки осуществляет сам продавец в присутствии покупателя, — уточнили в службе.
Перед покупкой также следует осмотреть упаковку. На ней или на вкладыше должна содержаться подробная информация о товаре: его название, назначение, изготовитель, страна происхождения, а также организация, куда следует обратиться в случае появления претензий. Кроме того, обязательно указание объёма, срока годности и условий хранения парфюма.
Ранее аналитики подсчитали, во сколько влюблённым в России обойдётся празднование Дня святого Валентина.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени