Внимание на упаковку. Роспотребнадзор объяснил, как выбрать духи

Если товар находится в целлофановой упаковке, покупатель имеет право проверить содержимое, попросив распаковать его.

При выборе духов, туалетной воды или одеколона клиент вправе ознакомиться с запахом продукции. Рекомендации по покупке парфюма дал Роспотребнадзор специально ко Дню всех влюблённых.

Эксперты пояснили, что познакомить с ароматом продавец может с помощью бумажных блоттеров, лакмусовых бумажек или образцов-тестеров. Если товар находится в целлофановой упаковке или обёрнут фирменной лентой, то покупатель вправе попросить развернуть её и проверить содержимое.

— При желании покупателя проверку работы аэрозольной упаковки осуществляет сам продавец в присутствии покупателя, — уточнили в службе.

Перед покупкой также следует осмотреть упаковку. На ней или на вкладыше должна содержаться подробная информация о товаре: его название, назначение, изготовитель, страна происхождения, а также организация, куда следует обратиться в случае появления претензий. Кроме того, обязательно указание объёма, срока годности и условий хранения парфюма.

Ранее аналитики подсчитали, во сколько влюблённым в России обойдётся празднование Дня святого Валентина.