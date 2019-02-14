Незаконные бока. Роспотребнадзор изучает опыт Японии в борьбе с ожирением

Так, японским мужчинам нельзя иметь талию более 35,4 дюйма (около 90 см), женщинам — 31,5 дюйма (около 80 см).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ведомство изучает опыт разных стран в вопросе борьбы с ожирением. Среди них японский "метабо-закон", который обязывает полных людей платить большие взносы за национальную страховку, передаёт РИА "Новости".

— Например, в Японии <...> принят "метабо-закон", согласно которому каждый гражданин в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год, — заявила агентству Попова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По словам Анны Поповой, в Японии мужчинам незаконно иметь талию более 35,4 дюйма (около 90 см), женщинам — 31,5 дюйма (около 80 см).

— А, к примеру, при получении гражданства Новой Зеландии необходимо предъявить справку о том, что ваш индекс массы тела не превышает 35, — привела глава Роспотребнадзора опыт другой страны.

Возможны ли все эти меры в России, эксперты обсудят в течение первого года работы по нацпроектам этого года.

В январе глава Роспотребнадзора привела печальную статистику: заболеваемость диабетом и ожирением среди детей до 14 лет за период с 2005 по 2017 год увеличилась примерно на 20 и 30 процентов. А вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала, жители каких российских регионов больше других страдают ожирением.