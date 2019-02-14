Спасённый в Магнитогорске малыш полетит домой в сопровождении врача

Чудом выживший Ваня Фокин встретит свой первый день рождения в окружении самых близких.

Спасённого из-под завалов дома в Магнитогорске 11-месячного Ваню, которого сегодня выпишут из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, во время перелёта домой будет сопровождать врач- реаниматолог. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

— Мальчика будет сопровождать реаниматолог, также врачи будут встречать ребёнка в аэропорту [Магнитогорска]. Но стационарного лечения Ване не требуется, он отправится домой, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ребёнка будут патронировать медики. Детская больница Магнитогорска составит индивидуальный план реабилитации для малыша. Также в ведомстве рассказали, что Ване 16 февраля исполнится год. Таким образом, он встретит свой первый день рождения в окружении семьи.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома, в результате чего погибло 39 человек. Спустя 35 часов — днём 1 января 2019 года — из-под завалов спасли ребёнка, лежащего в кроватке. С серьёзным обморожением и черепно-мозговой травмой Ваню доставили на лечение в Москву.