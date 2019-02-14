СМИ: Япония пересмотрит стратегию переговоров с Россией по Курилам

В Токио сомневаются в том, что Абэ решит вопрос в рамках своего срока на посту премьера.

Япония изменит стратегию переговоров с Россией по мирному договору, если в ближайшие месяцы не удастся прийти к какому-либо решению. Об этом со ссылкой на источники в правительстве страны сообщает агентство Jiji Press.

Как отмечается, премьер-министр страны Синдзо Абэ планировал выйти на рамочное соглашение по мирному договору с РФ на встрече с Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Осаке.

В текущей ситуации Абэ понял, что его планы вряд ли осуществимы — встреча с Путиным 22 января не показала заметного прогресса в решении "многолетней проблемы".

По мнению ряда чиновников Правительства Японии, за несколько месяцев переговоров, которые многие годы никуда не продвигались, прийти к договору невозможно.

Напомним, ранее Синдзо Абэ отказался отвечать на вопрос депутата от оппозиционной партии о возможности передачи Россией Японии двух островов Южных Курил. Японский премьер заявил, что воздержится от ответа, потому что вопрос затрагивает содержание переговоров. По данным опроса, 90% японцев не верят в разрешение ситуации с Курилами при Абэ.