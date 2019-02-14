Airbus перестанет выпускать самые большие пассажирские самолёты в мире

Лайнер способен вместить более 850 пассажиров и совершать перелёты на расстояние до 15 тысяч километров без дозаправки.

Компания Airbus приняла решение прекратить с 2021 года производство самых вместительных пассажирских самолётов, двухэтажных A380, из-за низкого спроса. Об этом сообщает пресс-служба французской корпорации.

— У нас нет существенных заказов по A380 и, следовательно, нет оснований для поддержания производства, несмотря на все наши усилия, — объяснил решение гендиректор Airbus Том Эндерс.

Главным покупателем двухэтажных лайнеров была авиакомпания Emirates, которая сократила закупку самолётов этого типа со 162 до 123 единиц. К 2021 году перевозчик решил и вовсе отказаться от A380 и перейти на A330neo и A350.

Airbus А380 — самый большой авиалайнер в мире. Он способен вместить за один раз более 850 пассажиров и совершать перелёты на расстояния до 15 тысяч километров без дозаправки.